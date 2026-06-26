EZB: Kurzfristige Inflationserwartung der Konsumenten fällt

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die kurzfristige Inflationserwartung der Konsumenten im Euroraum ist im Mai - schon vor dem Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran Mitte Juni - gesunken. Wie die Europäische Zentralbank (EZB) im Ergebnis ihrer Konsumentenumfrage mitteilte, erwarteten die Konsumenten für die nächsten zwölf Monate nur noch einen Anstieg der Verbraucherpreise um 3,5 (April-Umfrage: 4,0) Prozent. Die Erwartungen auf Sicht von drei Jahren blieben bei 2,9 Prozent und die auf Sicht von fünf Jahren bei 2,4. Die Mai-Umfrage fand zwischen 7. Mai und 1. Juni statt.

Die Konsumenten rechneten damit, dass ihre Einkommen in den nächsten zwölf Monaten um 1,0 (0,8) Prozent steigen werden. Die Erwartung für das nominale Ausgabenwachstum in den nächsten zwölf Monaten verringerte sich auf 3,8 (4,3) Prozent.

Die wirtschaftliche Lage im Euroraum wird sich nach Einschätzung der Konsumenten in den nächsten zwölf Monaten eintrüben. Sie rechneten mit einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 1,7 (2,2) Prozent und sahen die Arbeitslosenquote bei 11,3 (11,2) Prozent.

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June 26, 2026 04:00 ET (08:00 GMT)