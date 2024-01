EZB lässt Zinsen unverändert und vermeidet Hinweise auf mögliche Senkungen

- von Frank Siebelt und Reinhard Becker und Rene Wagner

Frankfurt (Reuters) - Die EZB fährt auch im neuen Jahr auf Sicht und lässt die Leitzinsen das dritte Mal in Folge unverändert.

Einen klaren Hinweis, dass 2024 die erste Zinssenkung anstehen könnte, vermied Notenbank-Präsidentin Christine Lagarde am Donnerstag nach den Zins-Beratungen auf der Pressekonferenz in Frankfurt: "Der Konsens am Tisch war, dass es verfrüht sei, über Zinssenkungen zu diskutieren." Die EZB beließ den richtungsweisenden Einlagensatz, den Geldhäuser für das Parken überschüssiger Gelder von der Notenbank erhalten, auf dem Rekordniveau von 4,00 Prozent, den Leitzins bei 4,50 Prozent.

Lagarde habe eine Festlegung vermieden, kommentierte Berenberg-Volkswirt Salomon Fiedler die Aussagen von Lagarde. "Dies lässt die Tür offen für eine erste Senkung bereits im April, wie die Märkte es einpreisen, sowie für einen ersten Schritt im Juni, unsere eigene Erwartung." Aus Sicht von LBBW-Analyst Jens-Oliver Niklasch wissen die Notenbanker im Grunde nicht viel mehr als vor sechs Wochen. "Die EZB wird sich weiter damit arrangieren müssen, dass die Märkte auf eine Senkung vor Sommer spekulieren – sofern die Inflations- und Konjunkturdaten das hergeben." Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer warnte, solange die Löhne so stark stiegen wie zuletzt, sei das Inflationsproblem noch nicht gelöst. "Die 70er Jahre zeigen, wie gefährlich es ist, wenn eine Zentralbank den Sieg über die Inflation zu früh erklärt."

Die EZB sei nicht kalenderfixiert, sagte Lagarde. "Wir müssen im Prozess der Eindämmung der Inflation weiter vorangekommen sein, um sicher zu sein, dass die Inflation auf dem Zielniveau liegen wird - und das nachhaltig." Laut EZB bestätigen die aktuellen Daten weitgehend die bisherige Einschätzung zu den mittelfristigen Inflationsaussichten. Die Kerninflation, in der die schwankungsreichen Energie- und Lebensmittelpreise sowie die Preise für Alkohol und Tabak ausgeklammert bleiben, habe sich weiter abgeschwächt. "Unsere zukünftigen Beschlüsse werden dafür sorgen, dass die Leitzinsen so lange wie erforderlich auf ein ausreichend restriktives Niveau festgelegt werden", sagte Lagarde.

Die Euro-Wächter hatten im Kampf gegen die hohe Inflation seit Sommer 2022 zehnmal die Zinsen angehoben, zuletzt geschah dies im September. Seitdem blieb sie auf dem erreichten Zinsplateau, da die Inflation inzwischen deutlich nachgelassen hat. Lagarde hatte in Davos gesagt, die Notenbank befinde sich auf einem guten Weg, die Inflation auf die Zielmarke von 2,0 Prozent zurückzudrängen. Die EZB werde angesichts der ausstehenden Lohnabschlüsse wahrscheinlich viel mehr im April, Mai wissen. Diese Daten würden der EZB eine gute Vorstellung davon geben, wie sich die Inflation entwickeln werde. "Ich stehe zu dem, was ich gesagt habe", sagte Lagarde nun.

KONJUNKTURSORGEN

Die Inflation lag im Dezember bei 2,9 Prozent - noch im Herbst 2022 war die Teuerung zeitweise auf über zehn Prozent geklettert. Das Inflationsziel der EZB rückt damit näher. Der Beschluss einer erneuten Zinspause dürfte aber auch davon beeinflusst worden sein, dass die Konjunktur im Euroraum derzeit eine Schwächephase durchläuft. Deutschland, die größte Volkswirtschaft in der Euro-Zone, steckt laut dem Präsidenten des Ifo-Instituts, Clemens Fuest, in der Rezession fest.

Die EZB will aber tunlichst vermeiden, dass die Konjunktur abgewürgt wird. Laut EZB-Vizepräsident Luis de Guindos könnte die Euro-Zone vor der Jahreswende in eine technische Rezession abgerutscht sein, wie er unlängst sagte. Im Sommerquartal war das Bruttoinlandsprodukt bereits um 0,1 Prozent geschrumpft. Wenn die Wirtschaftsleistung zwei Quartale in Folge zurückgeht, sprechen Volkswirte von einer technischen Rezession. Auch aufgrund dieser Sorgen wurde zuletzt an den Börsen auf eine rasche Zinssenkung gesetzt. Doch mehrere Währungshüter, darunter auch Bundesbank-Präsident Joachim Nagel, hatten sich zuletzt in gegen die Erwartung schneller Schritte nach unten gewandt.

(Bericht von Frank Siebelt, redigiert von Hans Busemann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)