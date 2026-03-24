24.03.2026 14:09:40

EZB/Lagarde: Erwerbspotenzial der Frauen nahezu ausgeschöpft

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Europa sollte sich nach Aussage von Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), bei der Suche nach neuen Arbeitskräften nicht auf die Frauen verlassen. "Wir haben das Erwerbspotenzial der Frauen ausgeschöpft", sagte sie in einem Interview mit Nicolai Tangen, dem Investmentchef der Norges Bank. Es könnten jedoch noch hier und da Arbeitskräfte verfügbar sein, fügte sie hinzu.

Lagarde zufolge steht der gesamte Arbeitsmarkt unter dem Schock der demografischen Entwicklung. Die Zahl der verfügbaren Arbeitskräfte beginne im größten Teil Europas zu sinken und man müsse sich nach neuen Arbeitskräften umsehen. "Wir werden die Menschen für eine längere Spanne ihres Lebens beschäftigen müssen, wir werden über die Rente reden müssen, über die Finanzierung der Renten und über das Renteneintrittsalter", sagt sie.

Auch werde es Diskussionen über Immigration geben müssen, die schwierig sein würden. "Und an alle, die hoffen, dass KI alles ersetzen kann: Das glaube ich nicht", sagte sie.

Kontakt: hans.bentzein@dowjones.com

DJG/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

March 24, 2026 09:09 ET (13:09 GMT)

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