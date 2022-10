EZB/Lane: Genaue Effekte einer Bilanzverkleinerung sind unsicher

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Eine Verkleinerung der Bilanz der Europäischen Zentralbank (EZB) muss nach Aussage von EZB-Chefvolkswirt Philip Lane nicht unbedingt zu einer symmetrischen Umkehr der Effekte einer Bilanzvergrößerung führen. In einer Konferenz mit den Titel "EU and US Perspectives: New Directions for Economic Policy" sagte Lane laut veröffentlichtem Redetext, dass einige Effekte schwächer, andere dagegen stärker ausfallen könnten.

Lane gilt als geldpolitische Taube und hat sich wiederholt für eine langsame Gangart bei den Zinserhöhungen ausgesprochen auch wenn die Zinsschritte von 50 und 75 Basispunkten bei den jüngsten EZB-Ratssitzungen offiziell auf seinem Vorschlag beruhten. Auch für die Ratssitzung Ende des Monats wird wegen der sehr hohen Inflation und steigender Inflationserwartungen ein sehr großer Schritt von 75 Basispunkten eingepreist. Unter normalen Verhältnissen verändern Zentralbanken ihre Zinsen selten um mehr als 25 Basispunkte.

Eine Verkleinerung der Bilanz - etwa indem die EZB fällig werdende Anleihen nicht wieder ersetzt - würde die geldpolitische Straffung verstärken, weil auf diese Weise das Laufzeitenrisiko dieser Papiere wieder von privaten Akteuren getragen werden müsste. Das hätte für sich genommen einen Anstieg der Marktzinsen zur Folge. Nach Aussage von EZB-Präsidentin Christine Lagarde will die EZB hierüber aber erst diskutieren, wenn die Zinsen "normalisiert" sind - was gegen Jahresende der Fall sein könnte.

Im Protokoll der Ratssitzung vom 7./8. September deuteten sich solche Diskussionen aber bereits an. Darin hieß es, "dass die umfangreiche Bilanz des Eurosystems nach wie vor für eine erhebliche geldpolitische Akkommodation sorgt, indem sie die Laufzeitprämien senkt. Es wurde als angemessen erachtet, zu bekräftigen, dass der EZB-Rat bereit ist, alle seine Instrumente im Rahmen seines Mandats anzupassen, um sicherzustellen, dass die Inflation zu ihrem mittelfristigen Ziel von 2 Prozent zurückkehrt."

Wie schon bei den Zinsen scheint Lane auch beim Bilanzabbau für eine vorsichtige Gangart zu sein. In seiner aktuellen Rede weist er darauf hin, dass der Ankündigungs- und der Signaleffekt im Falle einer Bilanzverkleinerung dann ganz ausbleiben oder schwach ausfallen würden, wenn dieser Prozess langsamer und vorhersehbarer ablaufe als die oft diskretionären und unerwarteten Käufe im Rahmen einer quantitativen Lockerung. Ebenso stark oder stärker als bei der Bilanzvergrößerung könnten seiner Meinung nach dagegen der Durationskanal und Liquiditätseffekte wirken.

Lane zufolge dürften die Signaleffekte insgesamt geringer als während des Bilanzaufbaus sein, aber: "Die von einer bestimmten Zinsänderung ausgehenden Signaleffekte könnten jedoch durchaus größer sein, als es vor der Finanzkrise der Fall gewesen sein dürfte." Das Risiko eines schlagartigen Anstiegs der Laufzeitprämien und einer plötzlichen Neuausrichtung der Zinserwartungen müsse unter dem Gesichtspunkt des Funktionierens der Märkte und der Finanzstabilität im weiteren Sinne genau beobachtet werden.

