EZB/Lane: März-Projektionen beinhalten Februar-Inflationszahlen

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) wird nach den Worten von EZB-Chefvolkswirt Philip Lane bei seinen Beratungen am 9./10. März über aktuelle makroökonomische Projektionen verfügen. "Der überarbeitete Zeitplan bedeutet auch, dass die heutige Eurostat-Inflationsveröffentlichung in die Projektionen einfließen wird, die auf der geldpolitischen Sitzung in der nächsten Woche erörtert werden", sagte Lane laut veröffentlichtem Redetext bei einem Vortrag in der Hertie School in Berlin. Die Projektionen würden zudem die Implikationen des russischen Einmarsches in die Ukraine berücksichtigen.

Die Verbraucherpreise im Euroraum sind im Februar mit einer Jahresrate von 5,8 (Januar: 5,1) Prozent gestiegen. Die EZB strebt mittelfristig 2 Prozent Inflation an. In ihren im Dezember veröffentlichten Projektionen hatte sie für 2023 und 2024 Inflationsraten von knapp unter 2 Prozent prognostiziert.

Analysten sind uneins darüber, ob die EZB in der nächsten Woche ihren Ausstieg aus den Nettoanleihekäufen wie bisher angenommen beschleunigen und damit den Weg für eine Zinserhöhung in diesem Jahr freimachen wird.

