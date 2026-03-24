24.03.2026 17:21:39

EZB/Lane scherzt über "Randomisierung" des geldpolitischen Statements

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Der Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank (EZB), Philip Lane, hat im Scherz die Möglichkeit angedeutet, Investoren die sekundenschnelle KI-basierte Analyse geldpolitischer Statements der Europäischen Zentralbank (EZB) zu erschweren. "Ich bin schon manchmal versucht, das geldpolitische Statement zu randomisieren", sagte er zum Abschluss einer Konferenz in Frankfurt, bei der unter anderem zum Einsatz von Large Language Modells (LLM) bei der Analyse der Zentralbankkommunikation diskutiert wurde.

Geldpolitische Statements - nicht nur der EZB - sind in der Regel sehr standardisiert und unterscheiden sich oft kaum von denen der vorherigen Beratungen. KI-Modelle sind in der Lage, geringste Veränderungen in Millisekunden zu erkennen. Eine Randomisierung könnte bedeuten, dass die EZB andere, aber gleichbedeutende Worte verwendet, den Satzbau umstellt oder Füllwörter verwendet.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

March 24, 2026 12:21 ET (16:21 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

22.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 12
22.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 12: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.03.26 KW 12: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
21.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.03.26 KW 12: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX zieht an -- DAX nimmt 23.000-Punkte-Marke ins Visier -- Wall Street höher -- Asiens Börsen schließlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Mittwoch aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt präsentiert sich mit Aufschlägen. Die US-Börsen zeigen sich mit gut behaupteter Tendenz. Die Börsen in Fernost bewegten sich zur Wochenmitte auf höherem Niveau.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen