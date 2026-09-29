29.09.2026 16:07:40

EZB/Nagel: Digitaler Euro könnte Stable Coins überflüssig machen

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die Europäische Zentralbank (EZB) könnte Stable Coins nach den Worten von EZB-Ratsmitglied Joachim Nagel mit einem digitalen Euro überflüssig machen. "Ich glaube, Stable Coins könnten am Ende ein überflüssiges Produkt werden", sagte er auf einer Bundesbank-Konferenz in Frankfurt. Es gebe einen digitalen Euro, es gebe das Apia-Projekt und das Pontes-Projekt, und man denke über tokenisierte Einlagen nach.

"Ich glaube als Zentralbanker, dass wir ein öffentliches Gut anbieten können, dass die Bedürfnisse bedient, wenn wir über Zahlungssysteme in Europa reden", sagte Nagel weiter. Er rechne damit, dass dieser Prozess Ende dieses Jahres beendet werde könne.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/DJN/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

September 29, 2026 10:08 ET (14:08 GMT)

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