EZB/Nagel: Digitaler Euro kommt in etwa fünf Jahren

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Einführung eines digitalen Euro wird offenbar etwas länger als bisher angenommen dauern. "Das ist ein großes IT-Projekt. Ich rechne damit, dass wir in circa fünf Jahren mit dem digitalen Euro bezahlen werden", sagte EZB-Ratsmitglied Joachim Nagel dem Deutschlandfunk. Am Mittwoch hatte der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) beschlossen, am 1. November mit konkreten Planungen für die Emission eines digitalen Zentralbankgelds zu beginnen. Der für das Projekt zuständige EZB-Direktor Fabio Panetta hatte zuletzt eine Einführung 2026 bis 2027 in Aussicht gestellt. Nach Nagels Aussagen dürfte es nun 2028 werden.

