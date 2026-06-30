30.06.2026 10:18:39

EZB/Nagel: Inflation dürfte deutlich über Ziel bleiben

DOW JONES--Die Inflationsgefahr im Euroraum ist nach Aussage von EZB-Ratsmitglied Joachim Nagel noch nicht gebannt. Nagel sagte dem Sender CNBC laut Bericht der Nachrichtenagentur Reuters: "Ich erwarte, dass die Inflationsrate deutlich über unserem Ziel bleiben wird." Der Energiepreisschock, der mit dem Konflikt im Nahen Osten aufgekommen sei, sei noch nicht vorbei. "Er ist noch im System", fügte er hinzu. Der Rückgang der Ölpreise sei zwar eine Überraschung, doch bleibe die Lage im Nahen Osten "sehr undurchsichtig". Auf die Frage, ob er eine weitere Zinserhöhung für angebracht halte, sagte Nagel, es sei noch zu früh, darüber eine Entscheidung zu treffen. Er wolle abwarten, bis sich ein klareres Bild abzeichne.

Nagel verwies auf die übernächste Sitzung des Rats der Europäischen Zentralbank (EZB) im September, bei der aktualisierte Prognosen des EZB-Stabs vorgelegt würden. "Ich werde mir alle Optionen offenhalten", sagte er.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/brb

(END) Dow Jones Newswires

June 30, 2026 04:19 ET (08:19 GMT)

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