EZB/Nagel: Länger andauernder Krieg wäre nicht gut für Wirtschaft

DOW JONES--EZB-Ratsmitglied Joachim Nagel traut sich zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Prognose zur Reaktion Europäischen Zentralbank (EZB) auf den Iran-Krieg zu. "Wenn der Krieg lange dauert, dann werden die Auswirkungen auf die deutsche, die europäische und die globale Wirtschaft nicht gut sein", sagte er bei der Bilanzpressekonferenz der Deutschen Bundesbank. Er fügte hinzu: "Ich kann und werde heute nicht darüber spekulieren, was das für die Zinslandschaft bedeuten würde." Nagel verwies andererseits darauf, dass ein länger dauernder Krieg über die Energiepreise auch auf die Verbraucherpreise durchwirken würde.

March 05, 2026 05:58 ET (10:58 GMT)