EZB nimmt Konzession der AutoBank zurück - Keine Folgen für Kunden

Für die Kunden habe das keine Folgen, so der Vorstand der Bank. Es habe sogar Vorteile. Ohne die Lizenz sei es einfacher, die notwendigen Geschäftsbereiche zu schließen, da aufsichtsrechtliche Verpflichtungen entfallen. Die Rückgabe sei im Abbauplan der Gesellschaft als auch in der Fortbestandsplanung vorgesehen gewesen, teilte der Masseverwalter, Norbert Abel, mit.

"Für unsere Kunden ändert sich durch die heutigen Beschlüsse und die künftigen internen Umstellungen bei der AutoBank AG nichts", hieß es vom AutoBank-Vorstand am Donnerstag in einer Aussendung. "Ohne Banklizenz ist künftig eine noch kosteneffizientere Abwicklung des Vertragsbestands möglich, was unser Ziel die Gläubiger zu 100 Prozent zu bedienen, weiter festigt."

bel/ivn

(APA)