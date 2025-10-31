31.10.2025 09:59:50

EZB: Ökonomen heben Prognosen für 2025 leicht an

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die regelmäßig von der Europäischen Zentralbank (EZB) befragten Professional Forecasters haben ihre Prognosen für die Inflation und das Wachstum im Euroraum im laufenden Jahr leicht angehoben, aber den Rest der Prognosen unverändert gelassen. Laut dem aktuellen Survey of Professional Forecasters prognostizieren die Experten für 2025 einen Anstieg der Verbraucherpreise um 2,1 (Juli: 2,0) Prozent. Für 2026 und 2027 werden Teuerungsraten von 1,8 (1,8) und 2,0 (2,0) Prozent erwartet. Die Kerninflationsprognosen liegen jetzt bei 2,4 (2,3), 2,0 (2,0) und 2,0 (2,0) Prozent. Langfristig werden die Inflation bei 2,0 (2,0) und die Kerninflation ebenfalls bei 2,0 (2,0) Prozent gesehen.

Für 2025 bis 2027 erwarten sie nun einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 1,2 (1,1), 1,1 (1,1) und 1,4 (1,4) Prozent. Langfristig wird das Wachstum weiterhin bei 1,3 (1,3) Prozent gesehen.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

October 31, 2025 05:00 ET (09:00 GMT)

