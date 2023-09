EZB/Panetta befürwortet zentrale Schuldenaufnahme des Euroraums

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Staaten des Euroraums sollten nach Aussage von EZB-Direktor Fabio Panetta regulär gemeinsam Anleihen begeben und auf diese Weise einen sicheren Vermögenswert (Safe Asset) für den Euroraum schaffen. Panetta argumentiert in einem auf der Website der Europäischen Zentralbank (EZB) veröffentlichten Blog-Beitrag, dass ein solches Safe Asset die Voraussetzung für einen gut funktionierenden gemeinsamen Kapitalmarkt sei.

"Historisch gesehen sind reife Kapitalmärkte um einen öffentlichen sicheren Vermögenswert herum aufgebaut worden. In den USA zum Beispiel entwickelten sich die Kapitalmärkte parallel zur Ausgabe von Bundesanleihen", schrieb Panetta, der in diesem Jahr aus dem Amt scheidet. Ein Safe Asset würde laut Panetta eine bessere Preisbildung für risikoreiche Finanzprodukte wie Unternehmensanleihen oder Derivate ermöglichen und so die Entwicklung solcher Produkte fördern. "Er würde eine gemeinsame Form von Sicherheiten bieten, die zentralisierte Clearing-Aktivitäten und den grenzüberschreitenden Handel mit Sicherheiten auf den Interbankenmärkten fördern würde", fuhr er fort.

Zudem würde ein Safe Asset Panetta zufolge dazu beitragen, das Risiko von Banken und Nicht-Banken zu diversifizieren. Es würde zudem die internationale Rolle des Euro unterstützen und dazu beitragen, ausländische Investoren anzuziehen. "Die Schaffung eines solchen dauerhaften europäischen sicheren Vermögenswerts wäre ein entscheidender Schritt, der jedoch davon abhängt, dass Europa über eine ständige fiskalische Kapazität mit einer Kreditaufnahmefunktion verfügt", schrieb der Italiener. Ohne diese werde sich der Aufbau einer tiefgreifenden und wettbewerbsfähigen Kapitalmarktunion als sehr viel schwieriger erweisen.

Die Staaten des Euroraums haben ihre gemeinsame Schuldenaufnahme im Zuge der Corona-Pandemie deutlich ausgeweitet. Was Panetta vorschwebt, ist aber eine ständige "Fiskalkapazität", die regulär gemeinsame Anleihen begibt.

