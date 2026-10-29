EZB-Präsidentin Lagarde tritt am 7. Februar 2027 zurück

EZB-Präsidentin Christine Lagarde wird vorzeitig abtreten. Die Europäische Zentralbank gab am Donnerstag bekannt, dass die Französin am 7. Februar 2027 abtreten werde. Ihre Amtszeit als Chefin der Europäischen Zentralbank (EZB) läuft regulär bis Oktober 2027.

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