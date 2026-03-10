Leitzinsen im Blick 10.03.2026 14:01:00

EZB-Rat mahnt zur Geduld - vorerst keine schnellen geldpolitischen Schritte

EZB-Rat mahnt zur Geduld - vorerst keine schnellen geldpolitischen Schritte

Mitglieder des Rats der Europäischen Zentralbank (EZB) plädieren angesichts der deutlich veränderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen dafür, dass sich die EZB ausreichend Zeit für die Analyse lässt.

"Es ist... von entscheidender Bedeutung, nicht überstürzt zu handeln, sondern wohlüberlegt vorzugehen und das Szenario gründlich abzuwägen, während man gleichzeitig abwartet, wie sich die Situation entwickelt", sagte der österreichische Notenbankchef Martin Kocher in Wien, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet.

Gediminas Simkus, Gouverneur der litauischen Zentralbank, sagte, die EZB solle ihre Politik angesichts der außergewöhnlichen Volatilität nicht bei jeder Marktbewegung neu bewerten, sondern Ruhe bewahren und bei ihrer nächsten Sitzung am 19. März Bilanz ziehen. "Wenn man am Morgen anfängt, über Geldpolitik nachzudenken, kommt man am Abend vielleicht zu ganz anderen Überlegungen", sagte Simkus unter Verweis auf die starken Schwankungen des Ölpreises.

Der Rat werde in der nächsten Woche diskutieren und versuchen, alle möglichen Auswirkungen der Ereignisse im Iran auf die europäische Wirtschaft zu bewerten. "Aber ich würde sagen, dass wir im Moment auf unserem Kurs bleiben sollten', sagte Simkus in Vilnius.

Auf derselben Veranstaltung plädierte auch Madis Muller, der estnische Notenbankchef, für eine maßvolle Reaktion und sagte, die EZB müsse abwägen, ob der Energiepreisschock vorübergehend sei oder eine längerfristige Verschiebung darstelle. "Auch wenn wir keine überstürzten Entscheidungen treffen sollten, so ist die Wahrscheinlichkeit, dass die nächste Änderung der Leitzinsen eher in Richtung einer Erhöhung als in die entgegengesetzte Richtung geht, in den letzten Wochen wohl gestiegen", sagte Muller in einer Podiumsdiskussion.

"Wir sollten zunächst abwarten, ob sich der Anstieg der Energiepreise, den wir derzeit erleben, als vorübergehend erweist oder nicht, wie es beim letzten Mal der Fall war", fügte er hinzu.

DJG/hab/apo

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

EZB-Spitze in Bewegung? Lagarde-Abgang vor 2027 im Gespräch

Bildquelle: Jorg Hackemann / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20:43 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10
08.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 10: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf baldiges Kriegsende: US-Börsen mit leichtem Plus -- ATX und DAX schließen kräftig im Plus -- Asiens Börsen letztlich erholt
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt waren am Dienstag in Kauflaune. Die Wall Street zeigt sich ebenso fester. Die asiatischen Börsen legten am Dienstag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen