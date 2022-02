EZB-Ratsmitglied rät zur Vorsicht - "Lage viel unsicherer durch Ukraine-Krise"

Frankfurt/Berlin (Reuters) - Auch wegen der Eskalation der Ukraine-Krise sollte die EZB laut Griechenlands Notenbankchef Yannis Stournaras beim Zinsentscheid im März zurückhaltend agieren.

Die Lage sei "viel unsicherer" als vor einer Woche, sagte das Ratsmitglied der EZB der Nachrichtenagentur Reuters in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview. Der Konflikt werde kurzfristig die Energiepreise treiben - auch wegen der Abhängigkeit Europas von russischem Erdgas. Doch mittel- bis langfristig könne es dazu kommen, dass die Preise wegen handelschädigender Auswirkungen des Konflikts wieder gedämpft würden: "Daher würde ich zur Vorsicht raten", fügte der Währungshüter hinzu.

Rufe nach einem Ende der Anleihenkäufe der EZB erteilte Stournaras eine Absage. Er würde es eher befürworten, das sogenannte APP-Programm "mindestens bis zum Jahresende" fortzusetzen: "Das ist Teil der Vorsicht, von der ich spreche."

Die Anleihen-Zukäufe über das Pandemie-Notprogramm PEPP enden im Frühjahr. Die EZB hat im Dezember jedoch beschlossen, das kleinere APP in abgewandelter Form weiterzuführen. Das Ende blieb offen. Dieses gilt aber als Voraussetzung für eine Zinswende, die kurz nach Ende des Programms eingeleitet werden soll. So steht es in der Forward Guidance - der Orientierungslinie der EZB für die Finanzmärkte. Stournaras schlug nun vor, das Wort "kurz" zu streichen. Einen ähnlichen Vorschlag hatte zuvor Frankreichs Notenbankchef Francois Villeroy de Galhau gemacht, der sich damit mehr Flexibilität für den Kurs der EZB erhofft.

Diese entscheidet am 10. März über den Leitzins. Sie sieht sich mit einer Rekord-Inflationsrate von 5,1 Prozent konfrontiert, die weit über das Ziel der Notenbank von 2,0 Prozent hinausgeschossen ist. Laut EZB-Chefvolkswirt Philip Lane hat die Ukraine-Krise nicht nur Auswirkungen auf die Öl- und Gaspreise, sondern auch auf das Vertrauen der Anleger und der Verbraucher sowie den Handel.