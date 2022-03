EZB-Ratsmitglied sieht keinen Grund für neue "whatever it takes"-Politik

Paris (Reuters) - Die wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Kriege erfordern EZB-Ratsmitglied Francois Villeroy de Galhau zufolge kein ähnliches Eingreifen der Europäischen Zentralbank wie nach der Finanz- und Schuldenkrise.

Eine Rückkehr zur "Koste es, was es wolle"-Politik sei derzeit nicht gerechtfertig, sagte der französische Notenbank-Chef am Donnerstag dem Sender "France 2". Der damalige EZB-Präsident Mario Draghi hatte 2012 die Entschlossenheit der Währungshüter bei der Verteidigung des Euro betont und hinzugefügt: "whatever it takes".