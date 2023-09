EZB-Ratsmitglied Villeroy: Bei nächster Zinsentscheidungen alles möglich

"Unsere Optionen sind offen für dieses wie für das folgende Treffen", sagte das Ratsmitglied der Europäischen Zentralbank (EZB) am Mittwoch dem Radiosender BFM Business. Ob er selbst eine weitere Zinserhöhung favorisiert oder eine Zinspause, sagte Villeroy nicht. Die Währungshüter kommen Donnerstag in einer Woche in Frankfurt zu ihrem ersten Zinstreffen nach der Sommerpause zusammen. Die darauffolgende Zinssitzung findet dann am 26. Oktober in Athen statt.

Er sei überzeugt, dass die EZB sich bereits nahe oder sehr nahe am Zinsgipfel befinde, sagte Villeroy. "Wir hatten erste Erfolge im Kampf gegen die Inflation, aber wir müssen weitermachen." Die Währungshüter würden die Inflation bis 2025 auf zwei Prozent senken. Die Inflation bleibe eine große Sorge für das französische Volk. "Und das ist unsere absolute Priorität", merkte er an.

Die EZB hat seit Sommer 2022 die Zinsen bereits neun Mal in Folge angehoben, zuletzt im Juli um 0,25 Prozentpunkte. Der am Finanzmarkt richtungsweisende Einlagensatz, den Geldhäuser für das Parken überschüssiger Gelder von der Notenbank erhalten, liegt inzwischen bei 3,75 Prozent. Derzeit wird am Finanzmarkt eher damit gerechnet, dass die EZB auf ihrer Sitzung nächste Woche eine Zinspause einlegen wird. Die Chancen dafür werden aktuell auf rund 72 Prozent taxiert.

Paris (Reuters)