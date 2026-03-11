11.03.2026 17:19:41

EZB/Schnabel: Aktueller Energieschock unterscheidet sich von dem 2022

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Der aktuelle Energiepreisschock unterscheidet sich nach Aussage von EZB-Direktorin Isabel Schnabel von dem von 2022 nach der Überfall Russlands auf die Ukraine. In einer Veranstaltung in Frankfurt nannte sie drei Unterschiede: "Ein wichtiger Unterschied ist, dass der Schock damals mehr oder weniger einen gewissen Teil des Gasangebots vom Markt entfernt hat", sagte sie. Jetzt gebe es in dieser Hinsicht einige Unsicherheit. "Die meisten Leute nehmen an, dass dieses Angebot wieder zurückkehren wird", sagte sie.

Als zweiten Unterschied führte sie die Tatsache auf, dass Europas Energiequellen inzwischen etwas diversifizierter seien. Drittens sei der makroökonomische Hintergrund heute "ziemlich anders", fügte sie hinzu. "Damals hatten wir eine sehr akkommodierende Fiskal- und Geldpolitik und es kam die Öffnung nach der Pandemie, die die Nachfrage stark getrieben hat. Heute sind wir mehr oder weniger neutral", sagte sie.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/flf

(END) Dow Jones Newswires

March 11, 2026 12:20 ET (16:20 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20:14 Einblick ins Bridgewater-Depot: Die Top-Aktien aus dem vierten Quartal 2025
10.03.26 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schließlich schwächer -- Wall Street sinkt -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Der heimischen sowie der deutsche Aktienmarkt gingen mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen