EZB Schnabel: Geldpolitik kann höhere Energiepreise nicht ignorieren

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Umstellung des Energiemixes auf billigere und weniger kohlenstoffintensive Brennstoffe wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Steigende Energiepreise, höhere Steuersätze für eine Reihe fossiler Brennstoffe und eine relativ schwankende Energienachfrage haben jüngst zu einem anhaltenden Aufwärtsdruck auf die Verbraucherpreise geführt. "Diese Entwicklungen stellt die Geldpolitik vor Herausforderungen", sagte Isabel Schnabel, Mitglied des Direktoriums der Europäischen Zentralbank (EZB), am Samstag auf einer virtuellen Podiumsdiskussion zum Thema "Climate and the Financial System". Die Geldpolitik könne es sich nicht leisten, Energiepreiserhöhungen zu ignorieren, wenn diese ein Risiko für die mittelfristige Preisstabilität darstellten.

Dies könnte der Fall sein, wenn die Aussichten auf anhaltend steigende Energiepreise zu einer Dämpfung der Inflationserwartungen beitragen oder wenn der zugrunde liegende Preisdruck die Inflation über das Zwei-Prozent-Ziel der Europäischen Zentralbank hinauszutreiben drohe. Der Inflationsdruck im Euroraum war im Dezember unerwartet weiter gestiegen und lag um 5,0 (November: 4,9) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Das war der höchste Wert seit 1997, dem Beginn der veröffentlichten Datenreihe. EZB-Präsidentin Christine Lagarde hatte unlängst noch geäußert, dass die Inflation bereits im November ihren Höhepunkt gesehen haben dürfte.

January 09, 2022