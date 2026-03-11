|
EZB/Schnabel: Projektionen werden Marktentwicklungen teilweise reflektieren
Von Hans Bentzien
DOW JONES--Die in der nächsten Woche anstehenden makroökonomischen Projektionen des volkswirtschaftlichen Stabs der Europäischen Zentralbank (EZB) werden nach Aussage von EZB-Direktorin Isabel Schnabel anders aussehen als die im Dezember veröffentlichten. "Die März-Projektionen werden die jüngsten Marktentwicklungen teilweise reflektieren", sagte sie bei einer Veranstaltung in Frankfurt.
Der EZB-Rat entscheidet am 19. März über das Niveau seiner Leitzinsen. ESTR-Forwards preisen einen unveränderten Einlagensatz zu über 90 Prozent ein und eine erste Zinserhöhung um 25 Basispunkte im Juli zu 70 Prozent.
