11.03.2026 16:39:42

EZB/Schnabel: Projektionen werden Marktentwicklungen teilweise reflektieren

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die in der nächsten Woche anstehenden makroökonomischen Projektionen des volkswirtschaftlichen Stabs der Europäischen Zentralbank (EZB) werden nach Aussage von EZB-Direktorin Isabel Schnabel anders aussehen als die im Dezember veröffentlichten. "Die März-Projektionen werden die jüngsten Marktentwicklungen teilweise reflektieren", sagte sie bei einer Veranstaltung in Frankfurt.

Der EZB-Rat entscheidet am 19. März über das Niveau seiner Leitzinsen. ESTR-Forwards preisen einen unveränderten Einlagensatz zu über 90 Prozent ein und eine erste Zinserhöhung um 25 Basispunkte im Juli zu 70 Prozent.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/ros

(END) Dow Jones Newswires

March 11, 2026 11:40 ET (15:40 GMT)

