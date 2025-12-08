EZB/Schnabel sieht Aufwärtsrisiken für Inflation

Von Hans Bentzien

DOW JONES--EZB-Direktorin Isabel Schnabel sieht weiterhin ein überwiegendes Risiko, dass die Inflation im Euroraum höher als von den Ökonomen der Europäischen Zentralbank (EZB) erwartet ausfallen könnte. In einem Interview mit der Nachrichtenagentur Bloomberg verwies sie darauf, dass das Lohnwachstum langsamer als prognostiziert zurückgehe und die Inflation im Dienstleistungssektor ebenfalls. Zudem sei die Inflation bei Lebensmitteln erhöht, was die Inflationserwartungen der Haushalte beeinflusse. Schnabel sagte außerdem, dass sie bereit stehe, Christine Lagarde 2027 als Präsidentin der EZB abzulösen.

Die nächste EZB-Zinsentscheidung steht am 18. Dezember an. Analysten und Marktteilnehmer erwarten, dass die EZB den Einlagenzins bei 2,00 Prozent belassen wird.

