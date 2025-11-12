|
12.11.2025 12:14:39
EZB/Schnabel sieht leichte Aufwärtsrisiken für Inflation
Von Hans Bentzien
DOW JONES--EZB-Direktorin Isabel Schnabel sieht ein leichtes Übergewicht der Aufwärtsrisiken für die Inflation im Euroraum. "Das Lohnwachstum der Löhne verlangsamt sich, aber es geschieht ein klein wenig langsamer, als wir erwartet hatten", sagte sie in einer Veranstaltung von BNP Paribas. Auch sei die Dienstleistungspreisinflation etwas höher als gedacht. Schnabel verwies außerdem auf schwächer gewordene Abwärtsrisiken für die Inflation, namentlich den zwar erhöhten, aber stabilisierten Euro-Wechselkurs. Außerdem sei es bisher nicht zu einer Umlenkung chinesischer Exporte nach Europa gekommen. Schnabel bekräftigte die Einschätzung des EZB-Rats, dass die EZB auf dem jetzigen Zinsniveau "gut positioniert" sei.
