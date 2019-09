EZB senkt Einlagenzins und nimmt Nettoanleihekäufe wieder auf

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) hat wie erwartet seinen Satz für Bankeinlagen gesenkt und zudem eine unbefristete Wiederaufnahme von Nettoanleihekäufen angekündigt. Nach Mitteilung der EZB sinkt der Einlagensatz um 10 Basispunkte auf minus 0,50 (zuvor: minus 0,40) Prozent, während Hauptrefinanzierungssatz und Spitzenrefinanzierungssatz bei 0,00 und 0,25 Prozent bleiben. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten eine Senkung um 10 Basipunkte prognostiziert.

Laut EZB sollen die Zinsen so lange auf dem aktuellen oder einem niedrigeren Niveau bleiben, bis die EZB eine robuste Annäherung des Inflationsausblicks innerhalb ihres Prognosehorizonts an ein Niveau erkennt, das ausreichend nahe an dem Ziel von "unter, aber nahe 2 Prozent" liegt. Diese Konvergenz muss sich in der Dynamik der grundlegenden Inflation spiegeln. Bisher hatte die EZB zugesagt, die Zinsen mindestens bis Mitte 2020, auf jeden Fall aber so lange wie erforderlich auf dem aktuellen oder einem niedrigeren Niveau halten zu wollen.

