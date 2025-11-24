EZB: Stablecoins werden vor allem für Krypto-Geschäfte genutzt

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Stablecoins wie USDT und USDC werden laut einem von der Europäischen Zentralbank (EZB) veröffentlichten Bericht vor allem zum Handel mit Krypto-Assets genutzt. Für andere oft genannte Nutzungsfälle wie grenzüberschreitende Zahlungen oder Wertaufbewahrung gibt es laut diesem Bericht keine Beweise. "Stablecoins werden als einfacher Weg in das und aus dem Krypto-Ökosystem genutzt und machen es für Händler überflüssig, wiederholt in Fiat-Währungen zurückzutauschen", heißt es in dem Bericht. Stablecoins wie USDT und USDC seien mittlerweile die bevorzugten Einheiten für den Handel auf Krypto-Handelsplattformen.

"Rund 80 Prozent aller weltweit auf zentralisierten Krypto-Handelsplattformen ausgeführten Transaktionen beinhalten Stablecoins, was zeigt, dass Stablecoins für das Funktionieren des Krypto-Asset-Ökosystems unerlässlich geworden sind", so der Bericht. Andere Anwendungsfälle für Stablecoins existierten zwar, spielten aber nur eine untergeordnete Rolle.

"Grenzüberschreitende Zahlungen sind ein häufig genannter Anwendungsfall, da Krypto-Assets problemlos über Grenzen hinweg fließen. Obwohl Untersuchungen darauf hindeuten, dass über 70 Prozent der Stablecoin-Flüsse überregional sind, fehlt es jedoch an konkreten Beweisen dafür, dass Stablecoins systematisch für Überweisungen und andere grenzüberschreitende Transaktionen genutzt werden", hält die EZB fest.

Darüber hinaus werde behauptet, dass Stablecoins als Wertaufbewahrungsmittel in Schwellen- und Entwicklungsländern verwendet würden, insbesondere in Ländern mit hoher Inflation. "Die verfügbaren Daten deuten jedoch darauf hin, dass die Nutzung von Stablecoins durch Privatkunden einen winzigen Anteil am gesamten Stablecoin-Volumen ausmacht." Schätzungen zufolge handele es sich nur bei etwa 0,5 Prozent des Volumens um organische Überweisungen in Privatkundengröße.

"Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Nutzung von Stablecoins hauptsächlich durch ihre Rolle innerhalb des Krypto-Asset-Ökosystems bestimmt zu sein scheint, und es bleibt abzuwarten, ob Stablecoins auch in anderen Anwendungsfällen breite Anwendung finden werden."

