24.11.2025 11:02:45

EZB: Stablecoins werden vor allem für Krypto-Geschäfte genutzt

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Stablecoins wie USDT und USDC werden laut einem von der Europäischen Zentralbank (EZB) veröffentlichten Bericht vor allem zum Handel mit Krypto-Assets genutzt. Für andere oft genannte Nutzungsfälle wie grenzüberschreitende Zahlungen oder Wertaufbewahrung gibt es laut diesem Bericht keine Beweise. "Stablecoins werden als einfacher Weg in das und aus dem Krypto-Ökosystem genutzt und machen es für Händler überflüssig, wiederholt in Fiat-Währungen zurückzutauschen", heißt es in dem Bericht. Stablecoins wie USDT und USDC seien mittlerweile die bevorzugten Einheiten für den Handel auf Krypto-Handelsplattformen.

"Rund 80 Prozent aller weltweit auf zentralisierten Krypto-Handelsplattformen ausgeführten Transaktionen beinhalten Stablecoins, was zeigt, dass Stablecoins für das Funktionieren des Krypto-Asset-Ökosystems unerlässlich geworden sind", so der Bericht. Andere Anwendungsfälle für Stablecoins existierten zwar, spielten aber nur eine untergeordnete Rolle.

"Grenzüberschreitende Zahlungen sind ein häufig genannter Anwendungsfall, da Krypto-Assets problemlos über Grenzen hinweg fließen. Obwohl Untersuchungen darauf hindeuten, dass über 70 Prozent der Stablecoin-Flüsse überregional sind, fehlt es jedoch an konkreten Beweisen dafür, dass Stablecoins systematisch für Überweisungen und andere grenzüberschreitende Transaktionen genutzt werden", hält die EZB fest.

Darüber hinaus werde behauptet, dass Stablecoins als Wertaufbewahrungsmittel in Schwellen- und Entwicklungsländern verwendet würden, insbesondere in Ländern mit hoher Inflation. "Die verfügbaren Daten deuten jedoch darauf hin, dass die Nutzung von Stablecoins durch Privatkunden einen winzigen Anteil am gesamten Stablecoin-Volumen ausmacht." Schätzungen zufolge handele es sich nur bei etwa 0,5 Prozent des Volumens um organische Überweisungen in Privatkundengröße.

"Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Nutzung von Stablecoins hauptsächlich durch ihre Rolle innerhalb des Krypto-Asset-Ökosystems bestimmt zu sein scheint, und es bleibt abzuwarten, ob Stablecoins auch in anderen Anwendungsfällen breite Anwendung finden werden."

hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/cbr

(END) Dow Jones Newswires

November 24, 2025 05:03 ET (10:03 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:42 Bridgewaters Depot-Umbau im dritten Quartal: Diese Aktien rückten neben Microsoft, NVIDIA & Co. in den Fokus
23.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 47
23.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 47: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
22.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
22.11.25 KW 47: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX höher -- Asiens Börsen am Montag letztlich fester -- Feiertag in Japan
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchen Zuschläge im frühen Handel. In Fernost waren zum Wochenbeginn Gewinne zu erkennen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen