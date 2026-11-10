10.11.2026 10:55:42

EZB teilt bei 7-tägigem Dollar-Tender 146 Millionen zu

DOW JONES--Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen vier Banken 146 Millionen US-Dollar zugeteilt. Beim vorherigen Geschäft hatten fünf Banken eine Summe von 159 Millionen nachgefragt und erhalten. Der Tender hat einen Festzinssatz von 4,13 (zuvor: 4,13) Prozent. 2020 hatte die US-Notenbank mit fünf weiteren Zentralbanken, darunter die EZB, im Zuge der Pandemie-Krise vereinbart, die weltweite Versorgung mit Dollar-Liquidität zu verbessern. Kontakt zum Autor:

konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/hab

(END) Dow Jones Newswires

November 10, 2026 04:55 ET (09:55 GMT)

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