EZB teilt bei 7-tägigem Dollar-Tender 164 Millionen zu

DOW JONES--Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen drei Banken 164 Millionen US-Dollar zugeteilt. Beim vorherigen Geschäft hatten ebenfalls drei Banken eine Summe von 154 Millionen nachgefragt und erhalten. Der Tender hat einen Festzinssatz von 4,15 (zuvor: 4,13) Prozent. 2020 hatte die US-Notenbank mit fünf weiteren Zentralbanken, darunter die EZB, im Zuge der Pandemie-Krise vereinbart, die weltweite Versorgung mit Dollar-Liquidität zu verbessern.

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October 28, 2026 05:55 ET (09:55 GMT)