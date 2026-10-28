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28.10.2026 10:55:40
EZB teilt bei 7-tägigem Dollar-Tender 164 Millionen zu
DOW JONES--Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen drei Banken 164 Millionen US-Dollar zugeteilt. Beim vorherigen Geschäft hatten ebenfalls drei Banken eine Summe von 154 Millionen nachgefragt und erhalten. Der Tender hat einen Festzinssatz von 4,15 (zuvor: 4,13) Prozent. 2020 hatte die US-Notenbank mit fünf weiteren Zentralbanken, darunter die EZB, im Zuge der Pandemie-Krise vereinbart, die weltweite Versorgung mit Dollar-Liquidität zu verbessern.
Kontakt: konjunktur.de@dowjones.com
DJG/hab/mgo
(END) Dow Jones Newswires
October 28, 2026 05:55 ET (09:55 GMT)
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