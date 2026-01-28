EZB teilt bei 7-tägigem Dollar-Tender 20 Millionen zu

DOW JONES--Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen zwei Banken 20 Millionen US-Dollar zugeteilt. Beim vorherigen Geschäft hatten drei Banken eine Summe von 26 Millionen nachgefragt und erhalten. Der Tender hat einen Festzinssatz von 3,88 (zuvor: 3,89) Prozent. 2020 hatte die US-Notenbank mit fünf weiteren Zentralbanken, darunter die EZB, im Zuge der Pandemie-Krise vereinbart, die weltweite Versorgung mit Dollar-Liquidität zu verbessern.

January 28, 2026 04:57 ET (09:57 GMT)