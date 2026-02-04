EZB teilt bei 7-tägigem Dollar-Tender 21 Millionen zu

DOW JONES--Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen drei Banken 21 Millionen US-Dollar Banken zugeteilt. Beim vorherigen Geschäft hatten zwei Banken eine Summe von 21 Millionen nachgefragt und erhalten. Der Tender hat einen Festzinssatz von 3,89 (zuvor: 3,88) Prozent. 2020 hatte die US-Notenbank mit fünf weiteren Zentralbanken, darunter die EZB, im Zuge der Pandemie-Krise vereinbart, die weltweite Versorgung mit Dollar-Liquidität zu verbessern.

February 04, 2026 05:18 ET (10:18 GMT)