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03.06.2026 10:55:40
EZB teilt bei 7-tägigem Dollar-Tender 28 Millionen zu
DOW JONES--Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen drei Banken 28 Millionen US-Dollar Banken zugeteilt. Beim vorherigen Geschäft hatten zwei Banken eine Summe von 116 Millionen nachgefragt und erhalten. Der Tender hat einen Festzinssatz von 3,87 (zuvor: 3,87) Prozent. 2020 hatte die US-Notenbank mit fünf weiteren Zentralbanken, darunter die EZB, im Zuge der Pandemie-Krise vereinbart, die weltweite Versorgung mit Dollar-Liquidität zu verbessern.
Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com
DJG/apo/hab
(END) Dow Jones Newswires
June 03, 2026 04:56 ET (08:56 GMT)
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