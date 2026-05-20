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20.05.2026 10:58:41
EZB teilt bei 7-tägigem Dollar-Tender 43 Millionen zu
DOW JONES--Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen drei Banken 43 Millionen US-Dollar zugeteilt. Beim vorherigen Geschäft hatte eine Bank eine Summe von 16 Millionen nachgefragt und erhalten. Der Tender hat einen Festzinssatz von 3,87 (zuvor: 3,88) Prozent. 2020 hatte die US-Notenbank mit fünf weiteren Zentralbanken, darunter die EZB, im Zuge der Pandemie-Krise vereinbart, die weltweite Versorgung mit Dollar-Liquidität zu verbessern.
Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com
DJG/apo/hab
(END) Dow Jones Newswires
May 20, 2026 04:59 ET (08:59 GMT)
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