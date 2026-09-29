EZB teilt bei 84-tägigem Repo-Geschäft 8,898 Milliarden Euro zu

DOW JONES--Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Refinanzierungsgeschäft mit einer Laufzeit von 84 Tagen 8,898 Milliarden Euro zugeteilt. Damit wurden die Gebote von 58 Instituten voll bedient, wie die EZB mitteilte. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 1,887 Milliarden Euro mehr an Liquidität.

Das Geschäft wird zu dem während seiner Laufzeit durchschnittlich herrschenden Hauptrefinanzierungssatz abgerechnet. Das Geschäft wird am 30. September valutiert und ist am 23. Dezember fällig. Mit diesem neuen Tender wird ein im Juni begebenes Refinanzierungsgeschäft abgelöst, das ein Volumen von 7,011 Milliarden Euro hatte.

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September 29, 2026 06:16 ET (10:16 GMT)