EZB teilt bei 91-tägigem Repo-Geschäft 2,462 Milliarden Euro zu

DOW JONES--Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Refinanzierungsgeschäft mit einer Laufzeit von 91 Tagen 2,462 Milliarden Euro zugeteilt. Damit wurden die Gebote von 25 Instituten voll bedient, wie die EZB mitteilte. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 1,228 Milliarden Euro weniger an Liquidität.

Das Geschäft wird zu dem während seiner Laufzeit durchschnittlich herrschenden Hauptrefinanzierungssatz abgerechnet. Das Geschäft wird am 29. Oktober 2025 wertgestellt und am 28. Januar 2026 fällig. Mit diesem neuen Tender wird ein im Juli begebenes Refinanzierungsgeschäft abgelöst, das ein Volumen von 3,690 Milliarden Euro hatte.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/rio

(END) Dow Jones Newswires

October 28, 2025 07:07 ET (11:07 GMT)