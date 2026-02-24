EZB teilt bei 91-tägigem Repo-Geschäft 2,648 Milliarden Euro zu

DOW JONES--Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Refinanzierungsgeschäft mit einer Laufzeit von 91 Tagen 2,648 Milliarden Euro zugeteilt. Damit wurden die Gebote von 37 Instituten voll bedient, wie die EZB mitteilte. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 0,928 Milliarden Euro weniger an Liquidität.

Das Geschäft wird zu dem während seiner Laufzeit durchschnittlich herrschenden Hauptrefinanzierungssatz abgerechnet. Das Geschäft wird am 25. Februar valutiert und ist am 27. Mai fällig. Mit diesem neuen Tender wird ein im November begebenes Refinanzierungsgeschäft abgelöst, das ein Volumen von 3,576 Milliarden Euro hatte.

