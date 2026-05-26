26.05.2026 12:03:40

EZB teilt bei 91-tägigem Repo-Geschäft 3,201 Milliarden Euro zu

DOW JONES--Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Refinanzierungsgeschäft mit einer Laufzeit von 91 Tagen 3,201 Milliarden Euro zugeteilt. Damit wurden die Gebote von 44 Instituten voll bedient, wie die EZB mitteilte. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 0,553 Milliarden Euro mehr an Liquidität.

Das Geschäft wird zu dem während seiner Laufzeit durchschnittlich herrschenden Hauptrefinanzierungssatz abgerechnet. Das Geschäft wird am 27.Mai valutiert und ist am 26. August fällig. Mit diesem neuen Tender wird ein im Februar begebenes Refinanzierungsgeschäft abgelöst, das ein Volumen von 2,648 Milliarden Euro hatte.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/cln

(END) Dow Jones Newswires

May 26, 2026 06:04 ET (10:04 GMT)

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