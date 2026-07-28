EZB teilt bei 91-tägigem Repo-Geschäft 4,018 Milliarden Euro zu

DOW JONES--Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Refinanzierungsgeschäft mit einer Laufzeit von 91 Tagen 4,018 Milliarden Euro zugeteilt. Damit wurden die Gebote von 51 Instituten voll bedient, wie die EZB mitteilte. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 0,594 Milliarden Euro mehr an Liquidität.

Das Geschäft wird zu dem während seiner Laufzeit durchschnittlich herrschenden Hauptrefinanzierungssatz abgerechnet. Das Geschäft wird am 29. Juli valutiert und ist am 28. Oktober fällig. Mit diesem neuen Tender wird ein im April begebenes Refinanzierungsgeschäft abgelöst, das ein Volumen von 3,424 Milliarden Euro hatte.

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July 28, 2026 06:07 ET (10:07 GMT)