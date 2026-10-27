EZB teilt bei 91-tägigem Repo-Geschäft 9,350 Milliarden Euro zu

DOW JONES--Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Refinanzierungsgeschäft mit einer Laufzeit von 91 Tagen 9,350 Milliarden Euro zugeteilt. Damit wurden die Gebote von 50 Instituten voll bedient, wie die EZB mitteilte. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 5,332 Milliarden Euro mehr an Liquidität.

Das Geschäft wird zu dem während seiner Laufzeit durchschnittlich herrschenden Hauptrefinanzierungssatz abgerechnet. Das Geschäft wird am 28. Oktober 2026 valutiert und ist am 27. Januar 2027 fällig. Mit diesem neuen Tender wird ein im Juli begebenes Refinanzierungsgeschäft abgelöst, das ein Volumen von 4,018 Milliarden Euro hatte.

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October 27, 2026 07:06 ET (11:06 GMT)