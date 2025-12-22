EZB teilt bei 99-tägigem Repo-Geschäft 5,711 Milliarden Euro zu

DOW JONES--Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Refinanzierungsgeschäft mit einer Laufzeit von 99 Tagen 5,711 Milliarden Euro zugeteilt. Damit wurden die Gebote von 31 Instituten voll bedient, wie die EZB mitteilte. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 0,587 Milliarden Euro mehr an Liquidität.

Das Geschäft wird zu dem während seiner Laufzeit durchschnittlich herrschenden Hauptrefinanzierungssatz abgerechnet. Das Geschäft wird am 23. Dezember valutiert und ist am 1. April fällig. Mit diesem neuen Tender wird ein im September begebenes Refinanzierungsgeschäft abgelöst, das ein Volumen von 5,124 Milliarden Euro hatte.

December 22, 2025