|
26.11.2025 10:59:42
EZB teilt bei Dollar-Tender 26,5 Millionen zu
DOW JONES--Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen 26,5 Millionen US-Dollar an zwei Banken zugeteilt. In der Vorwoche hatten drei Banken eine Summe von 38,5 Millionen nachgefragt und erhalten. Der Tender hat einen Festzinssatz von 4,14 (zuvor: 4,14) Prozent. Das Programm war während der Finanzkrise eingerichtet worden, um Engpässe der Banken bei der Dollar-Liquidität zu vermeiden.
Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com
DJG/apo/ros
(END) Dow Jones Newswires
November 26, 2025 05:00 ET (10:00 GMT)
