19.08.2026 11:00:40

EZB teilt bei siebentägigem Dollar-Tender 119 Millionen zu

DOW JONES--Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen 119 Millionen US-Dollar an drei Banken zugeteilt. Beim vorherigen Geschäft hatten zwei Banken eine Summe von 132 Millionen nachgefragt und erhalten. Der Tender hat einen Festzinssatz von 3,88 (zuvor: 3,88) Prozent. Im März 2020 hatte die US-Notenbank mit fünf weiteren Zentralbanken, darunter die EZB, im Zuge der Pandemie-Krise vereinbart, die weltweite Versorgung mit Dollar-Liquidität zu verbessern.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 19, 2026 05:01 ET (09:01 GMT)

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