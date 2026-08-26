26.08.2026 10:52:40

EZB teilt bei siebentägigem Dollar-Tender 131 Millionen zu

DOW JONES--Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen 131 Millionen US-Dollar an fünf Banken zugeteilt. Beim vorherigen Geschäft hatten drei Banken eine Summe von 119 Millionen nachgefragt und erhalten. Der Tender hat einen Festzinssatz von 3,88 (zuvor: 3,88) Prozent. Im März 2020 hatte die US-Notenbank mit fünf weiteren Zentralbanken, darunter die EZB, im Zuge der Pandemie-Krise vereinbart, die weltweite Versorgung mit Dollar-Liquidität zu verbessern.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/mgo

(END) Dow Jones Newswires

August 26, 2026 04:53 ET (08:53 GMT)

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