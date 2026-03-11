EZB teilt bei siebentägigem Dollar-Tender 16,4 Millionen zu

DOW JONES--Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen 16,4 Millionen US-Dollar an zwei Banken zugeteilt. Beim vorherigen Geschäft hatten zwei Banken eine Summe von 15 Millionen nachgefragt und erhalten. Der Tender hat einen Festzinssatz von 3,89 (zuvor: 3,89) Prozent. Im März 2020 hatte die US-Notenbank mit fünf weiteren Zentralbanken, darunter die EZB, im Zuge der Pandemie-Krise vereinbart, die weltweite Versorgung mit Dollar-Liquidität zu verbessern.

March 11, 2026 06:03 ET (10:03 GMT)