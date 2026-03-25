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25.03.2026 10:52:40
EZB teilt bei siebentägigem Dollar-Tender 180 Millionen zu
DOW JONES--Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen 180 Millionen US-Dollar an zwei Banken zugeteilt. Beim vorherigen Geschäft hatten fünf Banken eine Summe von 28,2 Millionen nachgefragt und erhalten. Der Tender hat einen Festzinssatz von 3,89 (zuvor: 3,89) Prozent. Im März 2020 hatte die US-Notenbank mit fünf weiteren Zentralbanken, darunter die EZB, im Zuge der Pandemie-Krise vereinbart, die weltweite Versorgung mit Dollar-Liquidität zu verbessern.
Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com
DJG/apo/mgo
(END) Dow Jones Newswires
March 25, 2026 05:53 ET (09:53 GMT)
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