25.03.2026 10:52:40

EZB teilt bei siebentägigem Dollar-Tender 180 Millionen zu

DOW JONES--Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen 180 Millionen US-Dollar an zwei Banken zugeteilt. Beim vorherigen Geschäft hatten fünf Banken eine Summe von 28,2 Millionen nachgefragt und erhalten. Der Tender hat einen Festzinssatz von 3,89 (zuvor: 3,89) Prozent. Im März 2020 hatte die US-Notenbank mit fünf weiteren Zentralbanken, darunter die EZB, im Zuge der Pandemie-Krise vereinbart, die weltweite Versorgung mit Dollar-Liquidität zu verbessern.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/mgo

(END) Dow Jones Newswires

March 25, 2026 05:53 ET (09:53 GMT)

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