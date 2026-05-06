EZB teilt bei siebentägigem Dollar-Tender 21 Millionen zu

DOW JONES--Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen 21 Millionen US-Dollar an zwei Banken zugeteilt. Beim vorherigen Geschäft hatten drei Banken eine Summe von 205 Millionen nachgefragt und erhalten. Der Tender hat einen Festzinssatz von 3,89 (zuvor: 3,89) Prozent. Im März 2020 hatte die US-Notenbank mit fünf weiteren Zentralbanken, darunter die EZB, im Zuge der Pandemie-Krise vereinbart, die weltweite Versorgung mit Dollar-Liquidität zu verbessern.

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May 06, 2026 04:52 ET (08:52 GMT)