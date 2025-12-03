EZB teilt bei siebentägigem Dollar-Tender 22,0 Millionen zu

DOW JONES--Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen 22,0 Millionen US-Dollar an zwei Banken zugeteilt. Beim vorherigen Geschäft hatte es keine Nachfrage gegeben. Der Tender hat einen Festzinssatz von 4,14 (zuvor: 4,14) Prozent. Im März 2020 hatte die US-Notenbank mit fünf weiteren Zentralbanken, darunter die EZB, im Zuge der Pandemie-Krise vereinbart, die weltweite Versorgung mit Dollar-Liquidität zu verbessern.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/sha

(END) Dow Jones Newswires

December 03, 2025 04:55 ET (09:55 GMT)