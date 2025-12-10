10.12.2025 10:56:40

EZB teilt bei siebentägigem Dollar-Tender 26 Millionen zu

DOW JONES--Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen 26 Millionen US-Dollar an drei Banken zugeteilt. Beim vorherigen Geschäft hatten drei Banken eine Summe von 22 Millionen nachgefragt und erhalten. Der Tender hat einen Festzinssatz von 3,91 (zuvor: 4,14) Prozent. Im März 2020 hatte die US-Notenbank mit fünf weiteren Zentralbanken, darunter die EZB, im Zuge der Pandemie-Krise vereinbart, die weltweite Versorgung mit Dollar-Liquidität zu verbessern.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/ros

(END) Dow Jones Newswires

December 10, 2025 04:57 ET (09:57 GMT)

