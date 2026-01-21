21.01.2026 10:55:39

EZB teilt bei siebentägigem Dollar-Tender 26 Millionen zu

DOW JONES--Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen 26 Millionen US-Dollar an drei Banken zugeteilt. Beim vorherigen Geschäft hatten vier Banken eine Summe von 79 Millionen nachgefragt und erhalten. Der Tender hat einen Festzinssatz von 3,89 (zuvor: 3,89) Prozent. Im März 2020 hatte die US-Notenbank mit fünf weiteren Zentralbanken, darunter die EZB, im Zuge der Pandemie-Krise vereinbart, die weltweite Versorgung mit Dollar-Liquidität zu verbessern.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/mgo

(END) Dow Jones Newswires

January 21, 2026 04:55 ET (09:55 GMT)

Entspannung im Grönland-Streit: ATX auf Rekordhoch -- DAX legt kräftig zu -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen zu. Am Donnerstag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.
