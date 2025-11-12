12.11.2025 11:00:40

EZB teilt bei siebentägigem Dollar-Tender 33,5 Millionen zu

DOW JONES--Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen 33,5 Millionen US-Dollar an zwei Banken zugeteilt. Beim vorherigen Geschäft hatten drei Banken eine Summe von 30 Millionen nachgefragt und erhalten. Der Tender hat einen Festzinssatz von 4,13 (zuvor: 4,13) Prozent. Im März 2020 hatte die US-Notenbank mit fünf weiteren Zentralbanken, darunter die EZB, im Zuge der Pandemie-Krise vereinbart, die weltweite Versorgung mit Dollar-Liquidität zu verbessern.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 12, 2025 05:00 ET (10:00 GMT)

