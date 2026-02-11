11.02.2026 11:12:41

EZB teilt bei siebentägigem Dollar-Tender 53,8 Millionen zu

DOW JONES--Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen 53,8 Millionen US-Dollar an sechs Banken zugeteilt. Beim vorherigen Geschäft hatten drei Banken eine Summe von 21 Millionen nachgefragt und erhalten. Der Tender hat einen Festzinssatz von 3,89 (zuvor: 3,89) Prozent. Im März 2020 hatte die US-Notenbank mit fünf weiteren Zentralbanken, darunter die EZB, im Zuge der Pandemie-Krise vereinbart, die weltweite Versorgung mit Dollar-Liquidität zu verbessern.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/sha

(END) Dow Jones Newswires

February 11, 2026 05:12 ET (10:12 GMT)

