EZB: Unbesicherter Geldmarktsatz ESTR liegt bei -0,549%

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) hat am Mittwoch erstmals ihren neuen unbesicherten Geldmarktzins ESTR (Euro Short Term Rate) veröffentlicht. Wie sie am Morgen mitteilte, liegt der Zins bei minus 0,549 Prozent. Der Zins beruht auf 432 Transaktionen im Volumen von 36 Milliarden Euro, die 32 Institute am Dienstag ausgeführt haben. Der Volumenanteil der fünf größten aktiven Banken lag bei 54 Prozent. Für das 25. Perzentil der Zinsverteilung meldete die EZB einen Satz von minus 0,57 Prozent und für das 75. Perzentil minus 0,53 Prozent.

ESTR löst den Eonia (Euro Overnight Index Average) ab. Dieser hatte am Montag, seinem letzten Tag als eigenständig erhobener Geldmarktzins, bei minus 0,451 Prozent notiert. Ab Mittwoch entspricht er dem ESTR plus 8,5 Basispunkte. Er wird um 9.15 Uhr veröffentlicht.

